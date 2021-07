La crisi delle materie prime rallenta il palasport di Cogliate

COGLIATE – Una volta terminata sarà una struttura da duecento posti a sedere con la possibilità di ospitare vari sport indoor, ma per il momento il cantiere è bloccato a causa degli scarsi rifornimenti delle materie prime, una crisi globale che sta mettendo in difficoltà tantissime opere pubbliche e non. Il palasport di Cogliate in costruzione nella zona delle scuole medie subirà sicuramente dei ritardi.

Il sindaco Andrea Basilico, che ha annunciato l’interruzione dei lavori, spiega: «Le parti in legno per il tetto sono state ordinate e arriveranno per settembre, mentre attualmente mancano i materiali per il cappotto termico e per altre sezioni della struttura. Oltretutto dobbiamo far fronte a dei rincari imprevisti. Sembra che dal Ministero vogliano sbloccare lo sconto d’opera, ma noi abbiamo costi superiori per cento mila euro solo per la copertura, a fronte di uno sconto di 80mila. Fortunatamente abbiamo accantonato gran parte dell’avanza di amministrazione in modo previdente e riusciremo comunque a completare l’opera, anche se costerà di più l’importante è finirla». Anche se sicuramente ci saranno dei ritardi, indipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale e dell’azienda appaltatrice.

