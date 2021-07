Misinto Bierfest itinerante in attesa di un 2022 da record

MISINTO – L’edizione 2021 andata in scena qualche giorno fa ha avuto la particolarità di essere itinerante, per le vie del paese, grazie alle quattro ape car birraiole ed agli storici volontari dell’associazione GamE20 che ormai da oltre vent’anni organizza e gestisce la kermesse. Ma non solo, quest’anno la birra ha raggiunto anche le attività produttive del paese per un pre-serata del venerdì nel quale scaricare la tensione della settimana di lavoro in buonissima compagnia. Il ricavato della Bierfest itinerante sarà devolute alle scuole materne ed elementari di Misinto e Cascina Nuova.

Nonostante un paio d’anni di difficoltà a causa del covid, gli obbiettivi per il 2022 sono già delineati: sarà l’anno della venticinquesima edizione e gli organizzatori vogliono fare il definitivo salto di qualità dopo che la versione del 2019 è stata premiata tra le migliori feste d’Italia. Il prossimo passo sarà uscire fuori dall’area del tendone di via Marconi, per portare la festa anche nel centro paese, coinvolgendo le attività commerciali e trasformando Misinto in un piccolo pezzo di Baviera. L’ambizione è tanta, ma visto il coinvolgimento e la passione mostrata il risultato sembra ampiamente alla portata.

