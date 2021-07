ROVELLO PORRO – Si è chiusa con un rito all’aperto, nel rispetto delle norme anti covid, la festa patronale 2021 di Rovello Porro, con la presenza di tanti fedeli. Si è tratto dalle tradizionale Festa della Madonna del Csrmine che si è sviluppata fra il 15 ed il 19 luglio, una ricorrenza sempre molto attesa da parte dei rovellesi.

Infatti, come spiegano dalla parrocchia,

in paese la terza domenica di luglio è dedicata alla Festa della Madonna del Carmine: da secoli è la festa del paese che in Maria riconosce la sua madre e patrona. Il titolo scelto per questa edizione “Giuseppe prese con sè Maria”, si inserisce nell’anno dedicato in modo particolare a Giuseppe, lo sposo di Maria e il padre di Gesù. Tradizionalmente in questa festa i sacerdoti fanno da corona alla Vergine, festeggiando i loro anniversari di ordinazione significativi. Quest’anno celebriamo il 40′ di don Maurizio Corbetta, e il 45′ di don Carlo Premoli.

(foto: un momento del rito religioso che si è svolto ieri sera davanti al santuario di Rovello Porro)

