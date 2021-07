SARONNO – Auto nel mirino in via Don Monza: una dozzina di specchietti di auto in sosta sono stati colpiti violentemente nella notte tra domenica e lunedì. Sono rimasti tutti penzolati accanto alle portiere. Questo lo spettacolo che si sono trovati davanti i primi residenti che sono usciti di casa ieri.

A danneggiarli non può certo essere stato un incidente visto che tutti gli specchietti presi di mira sono dallo stesso lato delle auto quello “affiancato” al marciapiede. Probabilmente qualcuno di passaggio si è “divertito” a colpirli tutti in serie. Nessuno dei residenti o degli automobilisti di passaggio si è accorto del blitz in corso. Qualche residente della zona, ritornato da una gita domenica a tarda notte, ha spiegato di non aver visto nessuno. E’ probabile che i vandali siano entrati in azione alle prime ore del mattino. Qualche ubriaco? Qualche ragazzino annoiato? A chiarire cosa sia accaduto e soprattutto chi siano i responsabili saranno i carabinieri.

20072021

(foto: alcune delle auto danneggiate nel primo tratto di via Don Monza)