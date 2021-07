SARONNO – Una proposta musicale carica di “saronnesità” per un giovedì sera con un ritmo diverso dal solito. Il rap e successivamente la trap sono i generi musicali che più hanno spopolato fra i giovani e le nuove generazioni, tanto che ad oggi, dominano le classifiche musicali di tutta la nazione. Anche a Saronno molti ragazzi hanno seguito l’onda e si sono messi in gioco producendo le proprie canzoni da soli, o quasi, magari con l’aiuto di qualche amico.

Un ragazzo in particolare, nome d’arte Wazah, si è distinto raggiungendo centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube e altrettante riproduzioni sulle piattaforme di streaming per la musica, come Spotify.

Giovedì 22 luglio dalle 21 il rapper Wazah si esibirà nel centro di Saronno, per un evento organizzato da Caffè Muzza, oltre a lui saranno presenti molti altri ragazzi di Saronno che condividono la passione per questo genere musicale e che non vedono l’ora di far sentire la propria musica live ai ragazzi saronnesi e a tutte le persone interessate.

20072021