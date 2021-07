LAZZATE – Gravissimo incidente ieri alle 23.30 a Lentate sul Seveso in via Manzoni, all’angolo con via Alfieri: a perdere la vita un motociclista di Lazzate.

Si è infatti verificato lo scontro fra una automobile Bmw 118 guidata da un 20enne, italiano, entrata in collisione con due moto, una Hond Hornet ed una Ktm 990 Adventure, che sopraggiungevano dalla direzione opposta e che hanno impattato contro il mezzo. Nella circostanza, il conducente dell’Honda Hornet, un 45enne italiano di Lazzate. Conseguentemente al violento impatto il conducentre della Honda è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove però è giunto ormai privo di vita. Illesi il conducente della Ktm e quello della Bmw. Quest’ultimo è risultato positivo all’alcol test dei militari dell’Arma intervenuti sul posto, con esito di 0.56. La sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine; i carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi dell’incidente e stanno ricostruendo con precisione la dinamica di quel che è successo.

(foto archivio)

21072021