Gerenzano, nuovo direttore sanitario al Villaggio amico

GERENZANO – Villaggio Amico, residenza sanitaria assistenziale che si trova a Gerenzano in via Stazione, ha dato il benvenuto ad Annunziatella Marino che è entra a far parte dell’equipe della struttura in qualità di direttore sanitario.

Marino ha conseguito la laurea specialistica in gerontologia e geriatria presso l’Università di Pavia e, successivamente, la specializzazione in terapia fisica e della riabilitazione all’Università di Milano. Nella sua vita professionale si annoverano incarichi direttivi in contesti residenziali ma anche il ruolo di docente in geriatria e la partecipazione come relatore a congressi e convegni a livello nazionale; ha inoltre all’attivo numerose pubblicazioni su riviste mediche. “Siamo molto felici di accogliere nella nostra Rsa la dottoressa Marino – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – La sua grande professionalità e la pluriennale esperienza in campo geriatrico e fisiatrico, unite al suo ampio bagaglio formativo, rappresentano un valore molto importante per la cura e l’assistenza che vogliamo da sempre garantire ai nostri ospiti”.

21072021