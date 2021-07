Giovedì 22 luglio, dalle 23 a Gerenzano parte la disinfestazione

GERENZANO – “L’ Ufficio Igiene ambientale informa che mediante passaggi con apposito mezzo attrezzato, saranno eseguiti interventi di disinfestazione contro le zanzare nelle seguenti aree verdi pubbliche”: lo si legge in una nota dell’Amministrazione civica gerenzanese.

Le istruzioni per i cittadini – In caso di eventi meteo avversi, il servizio verrà effettuato in data da destinarsi. Gli interventi adulticidi vengono effettuati utilizzando prodotti che presentano una bassa tossicità per l’uomo. Si richiede la collaborazione dei cittadini e si raccomanda di: Non entrare, neppure con animali, nelle aree trattate durante l’intervento e per almeno 2 ore dal termine dello stesso; tenere chiuse porte e finestre poste in prossimità delle aree di intervento. Evitare il consumo dei prodotti di orti, situati nelle vicinanze, nei due giorni seguenti al trattamento.