SARONNO – Promuovere i valori dello sport a sostegno del futuro dei bambini per combattere la povertà educativa in Italia: è questo il messaggio di Il Futuro è in Gioco, la nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di SOS Villaggi dei Bambini sostenuta da Rai per il Sociale, Rai Sport e Unione Sportiva ACLI, che vedrà coinvolto anche il Villaggio SOS di Saronno con la testimonianza di Yousra Amamou e Raffaele Paiusti.

I video della campagna Il Futuro è in Gioco andranno in onda sui Rai 2 e Rai Sport nel corso delle due settimane dei Giochi Olimpici di Tokyo e racconteranno l’attività di sostegno e accoglienza svolta dall’Organizzazione per restituire a centinaia di bambini in difficoltà l’istruzione che meritano. Attraverso 15 pillole-video, si seguirà il viaggio dell’Olimpiade quotidiana di bambini e ragazzi accolti nei Villaggi SOS che, anche attraverso lo sport, possono guardare al futuro con passione e speranza.

Dal 25 luglio all’8 agosto, attraverso il numero 45590, si potrà donare la cifra di 2 euro con SMS, oppure di 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso. Si potrà sostenere così il progetto Il Futuro è in Gioco. Nello stesso periodo sarà attivato un contest social attraverso i canali Facebook e Instagram dell’Associazione per sostenere la raccolta fondi: gli utenti potranno scattarsi una foto che ritrae il gesto simbolico del cuore, utilizzando l’hashtag #DonaColCuore e taggando la pagina social di SOS Villaggi dei Bambini.

Durante il periodo di campagna sarà attivato un contest social attraverso i canali Facebook e Instagram dell’Organizzazione durante il quale molti volti celebri inviteranno i propri follower a sostenere la raccolta fondi del progetto. Gli utenti che aderiranno all’iniziativa dovranno scattarsi una foto ripetendo il gesto simbolico del cuore, inserire nel post l’hashtag #donacolcuore e taggare la pagina social di SOS Villaggio dei Bambini.

“Il Villaggio SOS di Saronno, da sempre, accoglie e sostiene bambini e ragazzi affinché abbiano accesso a un’istruzione di qualità e la didattica a distanza non lasci nessuno indietro. Dal 25 luglio all’8 agosto sarà possibile inviare un SMS del valore di 2 euro al 45590 per sostenere i progetti educativi della nostra Organizzazione. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, il poco di tanti da mettere in comune – ha dichiarato Raffaele Moffa, Direttore del Villaggio Sos di Saronno – “La campagna “Il futuro è in gioco” racconterà con l’aiuto di Beppe Convertini, attraverso 15 pillole-video, di cui una girata proprio a Saronno, l’Olimpiade quotidiana dei bambini e ragazzi accolti nei Villaggi SOS che, anche attraverso lo sport, possono guardare al futuro con passione e speranza. Un racconto del quale sono testimoni Yousra Amamou e Raffaele Paiusti, ragazzi accolti e cresciuti nel Villaggio SOS di Saronno. A Rai per il Sociale, Rai Sport e USAcli porgo il nostro più profondo ringraziamento.”