Presente e futuro di Centro Medico Metica Padre Monti con il direttore sanitario Davide Zarcone

SARONNO – Tre domande a Davide Zarcone, direttore sanitario del Centro Medico Metica Padre Monti.

Di cosa si occupa esattamente il direttore sanitario e perché ha accettato questo incarico?

Ho avuto il piacere di iniziare a collaborare con il Centro Medico Metica Padre Monti inizialmente come neurologo e ho avuto così modo di conoscere da vicino il grande potenziale di questa struttura oltre che il management con cui condivido obiettivi e valori.

Il Direttore Sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico-sanitario e organizzativo vigilando sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, ecco perché si tratta di un ruolo di grande responsabilità.

Ho accettato questo incarico sfidante per contribuire a consolidare e soprattutto sviluppare la crescita del Poliambulatorio con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità orientato sempre più al paziente. Mettere al centro del percorso di cura il paziente significa per noi innanzitutto anticiparne i bisogni, capirne le necessità ed erogare una serie di servizi che possano aiutarlo a risolvere il suo problema in tempi ragionevoli, con un’esperienza positiva e a costi accessibili.

Cosa è successo al centro medico in questo ultimo periodo?

Citerei innanzitutto l’ottimo lavoro svolto in questo periodo di pandemia. L’emergenza inaspettata che ci ha travolti ha messo tutti a dura prova ma ha anche fatto emergere quanto l’assetto organizzativo del Centro Medico Metica Padre Monti sia solido e allo stesso tempo duttile. Siamo riusciti ad accogliere i nostri pazienti e nuove persone che, spaventate dalle strutture ospedaliere a causa del Covid, si sono rivolte a strutture come la nostra. Ricollegandomi a questo tema colgo l’occasione per invitare chiunque a non rimandare più esami di prevenzione, visite di controllo e cure per timore del Covid perché la prevenzione e i controlli restano un’arma fondamentale contro la maggior parte delle patologie; più o meno gravi.

Un tassello molto importante raggiunto in questo periodo è l’Accreditamento con il Servizio Sanitario di Regione Lombardia che per un Poliambulatorio come il nostro significa ottenere il riconoscimento di elevati standard qualitativi.

E’ continuato inoltre dietro le quinte un importante processo di ristrutturazione strutturale e organizzativa che non si è ancora concluso perché i progetti del Centro Medico sono importanti e ambiziosi.

Possiamo sapere qualcosa sui progetti futuri? I progetti riguardano più aree del Poliambulatorio e toccano ambiti differenti sostanzialmente perché abbiamo, passatemi il termine, attratto l’attenzione di diverse équipe ultra-specialistiche formate da professionisti autorevoli sul territorio e anche di fama internazionale che inizieranno a collaborare con il centro Medico Metica Padre Monti. Non posso ancora fare nomi ma presto li renderemo noti con molto piacere. Questo a dimostrazione del grande impegno che mettiamo in campo per dare eccellenti prestazioni a tariffe accessibili sempre partendo dal presupposto che la salute è un bene di tutti.

Ci sono naturalmente progetti specifici riferiti alla neurologia che è proprio il mio ambito e inoltre non appena sarà possibile torneremo a proporre progetti utili alle scuole e incontri divulgativi sulla salute nella nostra meravigliosa Sala Convegni.

Dato che ora è ufficiale posso anche iniziare a dire che il centro Medico Metica Padre Monti è stato scelto come sede didattica di un prestigioso percorso professionale post laurea per fisioterapisti: la scuola Specialistica Gstm che consente di accedere al Conferimento della Certificazione di Fisioterapista Ortokinetico.

Insomma tanti progetti che mirano ad offrire un servizio sempre più qualitativo, ampio e utile per le persone.