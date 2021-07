Villoresi: illuminazione a led lungo la ciclabile limbiatese

LIMBIATE – La rivoluzione luminosa di Limbiate è partita dal Villoresi, dove più di cento nuovi corpi illuminanti rendono più sicura la pista ciclopedonale.

E’ partito quest’anno il nuovo appalto di gestione dell’illuminazione sul territorio comunale, passato alla società Hera Luce, del Gruppo Hera srl, per il prossimo quinquennio.

All’interno dell’appalto, che comprende ovviamente la manutenzione della rete di illuminazione di tutta la città, è prevista la sostituzione di tutte le lampade presenti sul territorio comunale (a cominciare da quelle obsolete e guaste) ed è stato compreso un progetto migliorativo per un’area indicata dall’amministrazione comunale, che ha quindi pensato di inserire la ciclopedonale che costeggia il Villoresi lungo la via Marconi. Qui, infatti, il comune di Limbiate ha programmato un intervento di sistemazione della carreggiata, con l’introduzione di un marciapiede all’altezza dell’incrocio con viale Lombardia e con la realizzazione di elementi di arredo urbano oggi assenti (panchine, aree di sosta), intervento che viene appunto completato con il potenziamento decisivo dell’illuminazione. “In questo modo – spiegano dall’amministrazione – sarà più piacevole e sicuro percorrere questo tratto di strada in bicicletta. E’ l’inizio di una progettazione che mette al centro sicurezza e mobilità e intende valorizzare sempre più i percorsi per pedoni e biciclette in città. comunale si è già messa in moto pensando ad elementi di arredo urbano come panchine e aree di sosta per rendere ancora più piacevole questo tratto molto amato da limbiatesi e non”.

21072021