SARONNO – Lunedì dall’Asst Valle Olona è la notizia che all’ospedale non sono più ricoverati pazienti covid. Una novità da cui parte il Comitato per la tutela e la salvaguardia dell’ospedale di Saronno che rilancia l’appello alla direzione dell’azienda sanitaria e alla comunità intera “a lavorare per il ritorno a pieno regime della struttura di piazzale Borella che ha subito un notevole ridimensionamento, in termine di servizi e reparti persi, dall’inizio della pandemia”.

“Ci aspettiamo – spiegano dal comitato – che ora che il reparto covid è completamente vuoto si proceda con un ritorno alla normalità dell’operatività dell’ospedale. La priorità sono ovviamente il pronto soccorso e la rianimazione che fanno i conti con carenze di personale che necessitano di risposte concrete a breve termine. Altrettanto attesa il ritorno dei servizi e dei reparti chiusi nel marzo 2020”. Da ricordare il fatto che a Saronno la pediatria e il punto nascita sono chiusi da quasi un anno e mezzo.

Il Comitato è molto chiaro e fa una sintesi: “Ribadiamo la richiesta di un Ospedale di Primo livello, con tutte le specialità e i servizi previsti dal D.M. 70/2015: dall’Ostetricia e Ginecologia alla Pediatria, dalla Cardiologia alla Neurologia, dall’Oncologia all’Urologia, dalla Rianimazione al Pronto soccorso, dalla Riabilitazione ai Laboratori e con i Medici e gli Infermieri necessari e adeguati per un ospedale al servizio del bisogno di salute dei Cittadini di Saronno e dei Comuni del suo vasto comprensorio”.

A fine giugno il sindaco Augusto Airoldi con il collega di Rovello Porro Paolo Pavan avevano incontrato il direttore generale del welfare di regione Lombardia rimarcando “affinchè l’impegno per la struttura saronnese venga mantenuto in tempi ragionevolmente brevi cioè prima dell’interruzione per le ferie estive”.