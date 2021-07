LOMAZZO – SARONNO – La collisione con una Fiat 500 e l’auto che si ribalta completamente. E’ l’incidente avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte sull’A9 Milano-Como.

Pochi minuti prima di mezzanotte la chiamata di alcuni automobilisti alla centrale unica delle emergenze per un incidente stradale all’altezza dell’innesto dell’A36 poco prima dell’uscita di Lomazzo sud. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che per prima cosa si sono occupati del conducente della Kia ribaltata e incidentata. Hanno collaborato con il personale sanitario del Sos di Uboldo per estrarlo dall’auto in sicurezza. E’ stato quindi portato in codice verde, ma visibilmente sotto choc, all’ospedale di Saronno. Sul posto anche la polizia stradale che si è occupata di effettuare i rilievi e di raccogliere le testimonianze dei conducenti delle due auto coinvolte un 44enne e un 49enne.

Messa in sicurezza la vettura i pompieri di Saronno hanno fatto ritorno in distaccamento mentre la sede stradale veniva ripulita e riaperta alla circolazione.