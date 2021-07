SARONNO – “É con grande orgoglio che annunciamo il nuovo arrivo nel nostro staff tecnico di Tanner Donnels, texano, anno 1993, giocatore di singolo A nella franchigia dei Detroit Tigers”. Ad annunciarlo i dirigenti saronnesi.

Proseguono dal Bc Saronno: “Tanner aiuterá per i prossimi 6 mesi il manager della serie C, Andrea Franci, che ringraziamo per l’impegno speso nel trovare questo accordo, come hitting coach. É una grande opportunitá di crescita per i nostri ragazzi e per tutta la nostra societá, guardare oltre l’orizzonte é il primo passo per crescere”. Per i prossimi mesi, infatti, Donnels abiterà nella zona – in vista della prossima stagione del baseball stelle e strisce – e quindi si è reso disponibile per collaborare alla crescita del club e dei giocatori saronnesi, che ha già avuto modo di incontrare in questi giorni sul campo di via Ungaretti. Classe 1993, è nativo di Houston nel Texas.

(foto: l’allenatore del Bc Saronno, Andrea Franci, con il campione dei Detroit Tigers, Tanner Donnels)

22072021