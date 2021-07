Calcio 2′ categoria, Dario Giussani nuovi mister del Cistellum

CISLAGO – Il Cistellum punta in alto, con un allenatore esperto ed allo stesso tempo emergente come Dario Giussani. In una nota la società calcistica cislaghese fa sapere dell’arrivo del nuovo mister.

La società Asd Cistellum comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2021-2022 a Dario Giussani. Diamo il nostro benvenuto a Dario e lo ringraziamo per aver condiviso fortemente il nostro progetto e le ambizioni della società.

Giussani andrà a sostituire il ruolo di allenatore affidato nelle stagioni passate a Daniele Antuono, che tuttavia rimarrà all’interno dello staff tecnico con il nuovo incarico di direttore sportivo, così come rimarrà il fedelissimo ed insostituibile Valentino Re come allenatore in seconda ed Antonio Celano come preparatore dei portieri.

Il presidente, i dirigenti e tutti i giocatori ci tengono a ringraziare personalmente Daniele Antuono per l’impegno, la dedizione, la passione e la professionalità dimostrata in questi anni, che ha tra l’altro portato alla vittoria del campionato di 3 categoria, e siamo tutti contenti che rimanga ancora con noi, seppur in altra veste.

Il direttivo

Asd Cistellum

