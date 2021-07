Calcio giovanile. sabato la festa all’Asd Ceriano

CERIANO LAGHETTO – “Visto il grande successo ottenuto con i nostri Open Day, in occasione dell’ultimo evento di luglio previsto questo sabato 24 abbiamo organizzato per tutti i bambini e le bambine partecipanti una festa di ringraziamento e divertimento dalle 17.30″. Ad annunciarlo sono i dirigenti dell’Asd Ceriano Laghetto. L’eventi si terrà al centro sportivo di via Stra Meda, che peraltro è stato recentemente rinnovato e migliorato dall’Amministrazione civica.

“Cogliamo l’occasione per comunicare che in questa giornata daremo tutte le informazioni necessarie per le pre iscrizioni alla nostra academy con l’inizio previsto a settembre” specificano dall’Asd Ceriano.

Anche in vista della prossima stagione l’Asd Ceriano pianifica di riservare molti sforzi alla crescita del settore giovanile, come peraltro avvenuto anche negli anni scorsi, con la società che cerca sempre di essere presente, con le proprie squadre, in tutte le fasce d’età, per costituire un riferimento per i giovani che amano il calcio e che abitano in paese e nella zona.

