Caronno Pertusella, corso di pattinaggio che passione per tanti bambini

CARONNO PERTUSELLA – “Neanche il caldo delle ultime settimane ha fermato i nostri cuccioli che l’altro giorno hanno svolto l’ultimo allenamento del corso di avviamento di pattinaggio! Nonostante l’anno non sia stato proprio lineare tutti sono riusciti ad imparare e migliorare la propria tecnica e ora non ci resta che salutarli per qualche mese nell’attesa che a ottobre ricominci il nuovo corso”. Così i dirigenti dell’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella, che tracciano un bilancio decisamente positivo dell’attività svolta in questo periodo estivo.

L’iniziativa si è svolta sulla pista da pattinaggio del parco comunale caronnese, ed è stata una occasione – per tanti bimbi – non solo di imparare a conoscere questo sport ma anche di divertirsi e stare insieme.

Intanto il club inizia anche a pensare alla prossima stagione agonistica, i suoi atleti saranno presenti infatti alle principali competizioni di categoria.

(foto: un momento del corso di avviamento al pattinaggio organizzato dall’Asd Caronno Pertusella)

22072021