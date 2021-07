LOMAZZO – Graditissima, con tanto entusiasmo da parte dei bambini, la visita dei vigili del fuoco al campus estivo promosso in questo periodo dall’Esperia Lomazzo nel centro sportivo di via del Filagno.

“Loro, sempre in prima linea per noi; altruisti, generosi e unici. Ieri al “Campalcampo” ci ha fatto visita delegazione dei pompieri di Lomazzo: al loro arrivo, vedendo quei mezzi maestosi ci siamo emozionati tutti, grandi e piccoli. Un immenso grazie da tutta l’Esperia, al comando provinciale di Como per aver autorizzato la visita e al comandante della stazione di Lomazzo, per aver organizzato il pomeriggio” rimarcano i dirigenti della società calcistica lomazzese.