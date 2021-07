Saronno, il centro estivo va avanti un’altra settimana

SARONNO – “Un grande successo in termini di apprezzamento nella qualità dell’offerta sta riscuotendo in queste settimane il centro estivo comunale “Re-state Insieme”, il servizio che l’Amministrazione comunale saronnese è riuscita a proporre alle famiglie grazie all’intervento di preziosi partner: Dandelion, Rembrandt, La Città Sonora, Must, Sportando. Sono ancora possibili iscrizioni per l’ultima settimana di attività, quella del periodo dal 26 luglio al 30 luglio”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale saronnese.

Per informazioni e adesioni:

Nei giorni scorsi ad accogliere i partecipanti al centro estivo era stato anche il sindaco, Augusto Airoldi (foto), con gli assessori comunali Ilaria Pagani e Gabriele Musarò.

Per i centri estivi comunali è stato sinora un crescendo in termini di partecipazione, con molti consensi da parte dei giovani che si sono iscritti, e che hanno avuto la possibilità di trascorrere il proprio tempo socializzando ed “imparando” dagli educatori, e da parte delle loro famiglie.

22072021