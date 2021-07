SARONNO – Giovedì decisamente caldo anche in orario serale e notturno, ed a Saronno tanti si sono concessi una passeggiata nel centro storico e pedonale, nella serata dedicata ai negozi aperti sino a tardi ed allietata dalla musica, anche dal vivo, proposta da alcuni bar e locali del quartiere, ai vari angoli del centro storico.

L’evento clou, che attirato molti giovani e giovanissimi, quello proposto in piazza Libertà dove si è tenuto un concerto con la partecipazione di alcuni rapper anche locali. Si andrà avanti nel corso dell’estate, con questo tradizionale appuntamento del giovedì saronnese, che verrà riproposto anche nelle prossime settimane.

E’ una iniziativa come ogni anno sostenuta dal Duc, il Distretto urbano del commercio con l’Ascom, Associazione commercianti e con l’Amministrazione comunale saronnese.

(foto: parecchia gente nel centro storico nella tarda serata odierna a Saronno, in particolare giovani e giovanissimi per il concerto rap che si è tenuto in piazza Libertà)

22072021