SARONNO – Il nuovo allenatore per la stagione 2021-2022 dell’Az Robur Saronno in serie C Gold sarà Renato Biffi. A darne notizia il club cestistico che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo.

Per Biffi si tratta della seconda esperienza sulla panchina della Robur dopo il biennio di Dnc dal 2012 al 2014, in cui è arrivato sino in semifinale. In passato è stato anche il playmaker cerebrale di una Saronno bellissima da vedere. Negli ultimi anni da coach: la vittoria del campionato con Bernareggio, l’esperienza nelle giovanili dell’Olimpia Milano e le stagioni tra Cislago e Gazzada ottenendo sempre ottimi risultati.

Biffi a Saronno prende il posto di Tato Grassi che vinte le finali nazionali di C Gold, dopo la rinuncia della società a salire in serie B, aveva deciso di non proseguire l’esperienza saronnese.

(l’infografica di presentazione del nuovo allenatore dell’Az Robur Saronno, Renato Biffi, che guiderà la squadra nella prossima stagione)

23072021