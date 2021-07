SARONNO – Sono stati i locali del centro i protagonisti dell’apertura del giovedì sera. Ieri sera hanno proposto ai propri clienti un mix di musica dal vivo in modo da conquistare persone con gusti differenti.

“Sono sei – spiega Luca Galanti presidente del Duc – i locali che hanno deciso di proporre musica dal vivo per animare l’apertura sera”.

Nel dettaglio a spopolare è stato il rapper saronnese Wazah con altri giovani talenti cittadini che si è esibito in piazza Libertà mentre in piazza Riconoscenza spazio alla TnB Swing Band e la voce retrò di Marina Marinaro.

Tanti i giovani e le famiglie presenti in centri per una passeggiata, un gelato, un drink e una chiacchierata. C’è stato qualche attimo di tensione per una lite ma si è risolta rapidamente.

Quest’anno le aperture infrasettimanali dei negozi la sera sono state penalizzate dal meteo che con forti temporali ha notevolmente ridotto le presenze nelle passate settimane.

(per le foto si ringrazia il fotografo saronnese Armando Iannone)