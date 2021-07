TOKYO – C’era anche un po’ di Saronno questo pomeriggio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, allo stadio di Tokyo in Giappone: a sfilare con le maglie dell’Italia anche la Nazionale di softball, nella quale militano tre giocatrici dell’Inox Team Saronno ovvero Giulia Longhi, Fabrizia Marrone e Andrea Filler. Con loro le altre protagoniste dell’Italia del softball come la capitana Erika Piancastelli e la lanciatrice del Bollate, Greta Cecchetti. Che hanno così avuto modo di prendere parte alla grande festa che ha ufficialmente segnato l’avvio dei Giochi olimpici nei quali in verità le azzurre del batti e corri sono già impegnate da qualche giorno visto che il torneo di softball è già iniziato, e torneranno in campo allo stadio di Yokohama già domani alle 13 (ora italiana) contro le padrone di casa del Giappone (diretta su Discovery+). Ma per le italiane, che da Fukushima si sono trasferite al Villaggio olimpico della capitale giapponese, l’indimenticabile esperienza della sfilata olimpica.

Dai social le immagini delle “saronnesi” e delle loro compagne alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi che si è tenuta questo pomeriggio (ora italiana) allo stadio di Tokyo.

23072021