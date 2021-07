CARONNO PERTUSELLA / GERENZANO / SOLARO – A Caronno Pertusella in via Bergamo, come si chiama in quel tratto l’ex statale Varesina, oggi alle 19.30 uno scontro auto-moto alla rotatoria all’incrocio con viale 54 giornate: una donna di 50 anni ha avuto bisogno di soccorsi, sul posto una ambulanza della Croce azzurra ed i carabinieri della Compagnia di Saronno, non è apparsa in pericolo di vita.

Incidente oggi alle 15.45 sulla ex statale Varesina al confine fra Gerenzano e Turate, alla rotonda che segna il confine fra i due paesi: a scontrarsi due automobili, e due donne – di 29 e 55 anni – hanno avuto bisogno di cure mediche, sono state soccorse dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo e trasportate all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicate di non gravi contusioni.

A Solaro oggi alle 17.45 incidente col monopattino in via Meucci, un ventenne è stato soccorso da una ambulanza della Croce d’argento ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

A Uboldo oggi alle 9 caduta dalla bici: un quattordicenne è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza del Sos Uboldo per alcune escoriazioni. L’incidente è avvenuto in via Cimarosa.

