SARONNO – “Per la giornata di oggi 24 luglio è previsto un flusso in quota da sud-ovest. Precipitazioni su fascia alpina e prealpina sparse a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni che nel corso del pomeriggio tenderanno ad intensificarsi, in particolare sul settore nord-ovest, dove potranno risultare più diffuse e insistenti. Possibile interessamento anche ai settori adiacenti di pianura, in particolare pianura occidentale; meno probabili altrove. Non esclusi fenomeni localmente di forte intensità.

Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, in particolare su pavese e a ridosso dei rilievi, tra 700 e i 1500 metri di quota velocità medie orarie comprese tra 20 e 35 chilometri orari”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Avvisano dal meteo: “Per la giornata di domani 25 luglio, persistono condizioni di marcata instabilità con precipitazioni a carattere prevalentemente convettivo. Su fascia alpina e prealpina rovesci e temporali: nella notte e fino al primo mattino occasionali, poi in ripresa con asse di propagazione sudovest-nordest e maggior interessamento del settore nordovest. Da metà mattina interessamento sparso anche ai restanti settori, in particolare a pianura occidentale e Appennino. Non esclusi fenomeni localmente di forte intensità. Nella seconda parte della giornata rinforzi di vento, in particolare a ridosso dei rilievi alpini e prealpini oltre i 700 metri di quota circa, e settori adiacenti di pianura con raffiche fino a 60 chilometri orari. Per lunedì 26 luglio ancora flusso in quota da sud-ovest, con condizioni di marcata instabilità: rovesci e temporali diffusi a tutta le regione e per gran parte della giornata”.

24072021