UBOLDO – Dopo una quasi “storica” militanza, sempre ad alto livello, nel campionato di Promozione, dove peraltro è appena tornato il Fbc Saronno, per la stagione 2021-2022 ai nastri di partenza non ci sarà l’Uboldese: la società nel corso dell’estate ha infatti deciso di concentrarsi sul settore giovanile, ed il titolo sportivo di Promozione è andato alla Crennese Gallaratese, che militava in Prima e che sale dunque di categoria.

Ma il centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo non resterà vuoto, con il club che intende concentrarsi sulla crescita del vivaio, anche in collaborazione con i vicini dell’Aurora Cerro Maggiore: insieme i due club hanno già iniziato gli Open day, che anzi si sono tenuti a più riprese nei giorni scorsi e per tutte le categorie d’età, proprio negli spazi dello stadio che si trova alla periferia uboldese e che è stato anche recentemente migliorato.

(foto: per l’Uboldese ripartenza dal settore giovanile)

24072021