LOMAZZO – Missione compiuta per Andrea Scioli del Team Mtb Lomazzo ha nei giorni scorsi attraversato l’Europa in mountain bike, da Lomazzo a Santiago in Spagna: “Un percorso non solo sportivo ma innanzi tutto umano e spirituale; significativa la tappa al Santuario di Lourdes, per portare una preghiera per due amici alle prese con dei problemi di salute. Da ricordare che prima della partenza, il vicario parrocchiale don Cristian Ghielmetti gli ha consegnato un sasso di Lomazzo da lasciar alla Cruz de Hierro, uno dei luoghi più caratteristici del Cammino”, ricordano dall’Amministrazione comunale lomazzese, dove tutti hanno seguito l’impresa di Andrea.

Proseguono dal Comune: “La meta finale, Santiago, con la sua piazza dell’Obradoiro è un luogo catartico e di liberazione. Come ha rimarcato Andrea “il solo sedersi nei suoi splendidi angoli a scrutare lo spettacolo dell’arrivo dei pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo rilassa e dà un senso di pace, di gioia e di serenità”.

(foto: Andrea Scioli del Team Mtb di Lomazzo)

24072021