La popillia japonica è arrivata anche a Misinto e Cogliate. E ha già iniziato a mangiare

MISINTO / COGLIATE – Lo scarabeo giapponese è arrivato anche a Misinto e Cogliate, se lo sono ritrovato in giardino e nell’orto molti cittadini, “affamato” di foglie, ed anche nelle zone verde di questi due paesi si segnalano già molti danni. La “popillia japonica” si sta diffondendo con preoccupante rapidità in tutta la zona, con tante segnalazioni ed ha pure danneggiato gravemente la nuova vigna sperimentale, un progetto da 100 mila euro, appena piantumata da Comune e Parco Lura nei pressi di Cascina Paiosa a Saronno per fare rivivere la settecentesca tradizione di produzione di vino nella zona.

Come ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi “l’insetto è assolutamente innocuo per le persone, ma crea grande disagio nei giardini e negli orti. Il Servizio fitosanitario regionale ha messo in atto un piano di lotta integrato per contrastare la diffusione del coleottero, con centinaia di migliaia di catture soprattutto tra Milano, Pavia e Varese. Invito i lombardi a rispettare le trappole distribuite sul territorio in quanto prezioso contributo per la lotta”.

(foto: piante divorate dallo scarabeo giapponese, ieri a Cogliate)

24072021