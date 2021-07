SARONNO – Nuova iniziativa della realtà nata negli ultimi mesi per promuovere attività a sostegno degli anziani e delle rsa cittadine.

Questo sabato ci troverete in piazza Libertà a Saronno per un evento molto speciale! Grazie alla solidarietà di molti stiamo riuscendo nel nostro intento di acquistare biciclette certificate per il trasporto di persone disabili, anziani in difficoltà. Durante la giornata di Sabato sarà possibile visionare, provare la bicicletta che vorremmo acquistare e ed ovviamente fare una donazione.

Ma non solo. Sarà lancia anche una nuova iniziativa: “In ogni casa esiste un bicchiere bello, del servizio pregiato. Spesso sono bicchieri scompagnati, sopravvissuti a tante vicissitudini e proprio per questo ancora più preziosi e con una storia da raccontare. Un po’ come gli anziani, pezzi pregiati di ogni famiglia, a volte rimasti soli, diversi, inutilizzati e un po’ acciaccati. La nostra idea è quella di ridare vita a questi oggetti per non lasciarli dimenticati in una vetrinetta”

L’obiettivo è quello di riunire questi bicchieri scompagnati per creare dei servizi unici che poi saranno esposti e venduti per raccogliere fondi: “Speriamo di vederli sui tavoli delle feste delle famiglie dei saronnesi”