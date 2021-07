Baseball serie C, oggi Bc Saronno in trasferta a Novara

SARONNO – Trasferta a Novara per la formazione maggiore del Bc Saronno che milita nel campionato di baseball di serie C e che giocherá questo pomeriggio la partita di ritorno contro la capolista Porta Mortara. “L’andata si era conclusa con il risultato a favore de Porta Mortara per un solo punto – ricordano i dirigenti saronnesi – Si preannuncia una grande e difficile sfida per i ragazzi del manager Andrea Franci che dovranno dunque riscattare il risultato dell’andata ed espugnare in casa i primi in classifica”.

Intanto nello staff tecnico del Saronno si è aggiunto Tanner Donnels, proveniente dal Texas e giocatore di singolo A nella franchigia dei Detroit Tigers. Per i prossimi mesi, infatti, Donnels abiterà nella zona – in vista della prossima stagione del baseball stelle e strisce – e quindi si è reso disponibile per collaborare alla crescita del club e dei giocatori saronnesi, che ha già avuto modo di incontrare in questi giorni sul campo di via Ungaretti. Classe 1993, è nativo di Houston nel Texas.

(foto archivio)

