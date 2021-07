GERENZANO – “Si avvisa la cittadinanza che a partire da lunedì 2 agosto e fino a venerdì 7 agosto, via Clerici (l’ex statale Varesina) nel tratto di strada tra la rotatoria di via XX settembre e via Stazione e via Berra, sarà transitabile a senso unico alternato al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale.

Per informazioni, specificano dal Comune di Gerenzano, “è possibile contattare l’Ufficio manutenzione al numero di telefono 0296399124, indirizzo email: [email protected] Oppure ci si può rivolgere alla polizia locale al numero di telefono 0296399128, o 3473615414, o all’indirizzo email: [email protected]

Si invita a procedere con cautela nei tratti interessati dai lavori e a utilizzare percorsi alternativi”.

Si tratta di un intervento che va anche nella direzione di migliorare la sicurezza stradale.

(foto archivio: via Clerici è il tratto gerenzanese della Varesina all’inizio del mese prossimo sarà interessato da lavoro di riasfaltatura e sistemazione. I lavoro riguardano la zona a partire dall’incrocio con via StazIone)

25072021