SARONNO – Il maltempo domenicale ha risparmiato fra mattina e pomeriggio il Saronnese ma “colpito” appena più a nord e soprattutto nella zona di Gallarate e nella parte ancora più a nord del Varesotto verso i laghi. I vigili del fuoco della provincia di Varese nella giornata odierna hanno effettuato ottantuno intervenuti di soccorso tecnico urgente, una sessantina quelli dovuti alla perturbazione che ha colpito il territorio. Attualmente la situazione è tornata alla normalità, anche se il quadro meteorologico resta sotto “osservazione” e non si escludono ulteriori temporali durante la nottata.

I problemi maggiori, come detto, sono stati registrati oggi a Gallarate. In via Ortella la copertura di uno stabile si è staccata ed è rovinata al suolo colpendo alcune autovetture in sosta, sul posto sta operando una squadra con un’autopompa e un’autoscala.

(foto: alcune immagini di via Ortella ed altri interventi di oggi dei vigili del fuoco a Gallarate)

25072021