Saronno, via Roma: scontro auto/scooter nella notte. Ferito un 17enne

SARONNO – Uno scontro tra un auto e uno scooter si è verificato ieri sera in via Roma nel tratto a ridosso del centro storico poco prima dell’incrocio di via Manzoni. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte tra uno scooter condotto da un 17enne e una vettura.

In un primo momento le persone intervenute in aiuto del ragazzo hanno temuto il peggio. Tanto che hanno istantaneamente chiamato il numero unico delle emergenze per chiedere aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un’automedica. Il personale ha prestato le prime cure al 17enne per poco meno di un’ora prima di trasferirlo all’ospedale di Legnano.

Ha riportato gravi lesioni nella caduta e nell’impatto con la vettura ma il soccorritori hanno rassicurato tutti i presenti sul fatto che non fosse in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno che si è occupata di fare i rilievi e di raccogliere la testimonianza di alcuni presenti e del conducente dell’auto, visibilmente provato dall’accaduto.

(foto archivio)

25072021