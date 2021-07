YOKOHAMA – L’Italia del softball si carica, con anche una buona dose di auto-ironia, lanciando una campagna su Instagram per chiedere il supporto di tutti i tifosi, in vista della partita decisiva contro il Messico prevista oggi alle 13 allo stadio di Yokohama. Gara determinante per le azzure, che devono vincere per tenere aperta la possibilità di qualificazione alla finalina terzo e quarto posto che comunque potrebbe valere la medaglia di bronzo.

L’hashtag delle azzurre è #letusscore, con foto in cui “ci mettono la faccia” ed un appello, “ci serve il supporto di tutto”: sinora alle Olimpiadi l’Italia non ha segnato neppure un punto ed ha sempre perso, pur giocando bene e contro “mostri sacri” di questo sport come Stati Uniti d’America, Australia e Giappone. Il Messico appare alla portata dell’Italia, l’incontro viene trasmesso in diretta su Discovery + con il commento di Faso di Elio e le storie tese. E intanto si allarga la campagna pro-Italia, rilanciata anche dalla giocatrici dell’Inox Team Saronno che vestono la maglia dell’Italia, da Giulia Longhi a Fabrizia Marrone, ad Andrea Filler.

E il Messico? Anche per le sudamericane incontro decisivo per tenere aperta la porta per il bronzo, tappa d’avvicinamento al match con l’Italia un simpatico video su Tiktok.

25072021