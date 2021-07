YOKOHAMA – Italia softball fuori dalla lotta per le medaglie con la quarta sconfitta in quattro partite: oggi alle 13 (ora italiana) le azzurre allo stadio di Yokohama si giocavano tutto contro il Messico, altra formazione sinora a digiuno di vittorie e le centramericane si sono imposte 5-0, ache grazie a tre fuoricampo. E a questo punto l’Italia è matematicamente ultima nel girone ed esclusa dalle finali, verdetto severo considerando con la saronnese Giulia Longhi e compagne hanno comunque disputato una buona Olimpiade, soprattutto in chiave difensiva. E’ mancato l’attacco, spumeggiante ai recenti Europei vinti proprio dall’Italia: le italiane in Giappone non hanno sinora realizzato nemmeno un punto.

Messico amaro – Nel secondo inning due doppi per il Messico, con Brrokshire e Gonzales per l’iniziale 1-0; al terzo inning homerun di Sydney Romero ed al quinto inning altro fuoricampo firmato da Anissa Urtez, forse la migliore del Messico in queste Olimpiadi; alla sesta ripresa uforicampo anche di Brittany Cervantes per il 5-0 conclusivo. E l’Italia? Unica valida è quella dell’ex saronnese Laura Vigna, ma non entra nessun punto.

Domani alle 3 (ora italiana) l’ultimo turno del girone del softball, con Stati Uniti d’America-Giappone (anticipazione della finale per l’oro del giorno dopo), alle 7.30 Italia-Canada ed alle 13 Australia-Messico, praticamente uno spareggio per stabilire quale delle due il giorno dopo disputerà la finale per il bronzo contro le canadesi. Tutte le gare sono trasmesse da Discovery +.

(foto: la saronnese Giulia Longhi)

