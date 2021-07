Anche Limbiate fa la guerra alle zanzare

LIMBIATE – Gli interventi di disinfestazione iniziati ad aprile proseguono in questi giorni su tutto il territorio: ad annunciarlo è l’Amministrazione civica di Limbiate.

“Diverse operazioni sono già state eseguite come da calendario, altre sono in programma – ricordano dall’ente locale – Nella giornata di mercoledì sono stati portati a termine interventi adulticidi che saranno ripetuti il 4 agosto; quelli larvicidi sono programmati per domani 26 luglio e nuovamente per il 2 settembre”.

Calendario completo, con tutte le istruzioni per i cittadini saronnesi, sul sito: https://comune.limbiate.mb.it/interventi-di…/

Le istruzioni per i cittadini – In caso di eventi meteo avversi, il servizio verrà effettuato in data da destinarsi. Gli interventi adulticidi vengono effettuati utilizzando prodotti che presentano una bassa tossicità per l’uomo. Si richiede la collaborazione dei cittadini e si raccomanda di: Non entrare, neppure con animali, nelle aree trattate durante l’intervento e per almeno 2 ore dal termine dello stesso; tenere chiuse porte e finestre poste in prossimità delle aree di intervento. Evitare il consumo dei prodotti di orti, situati nelle vicinanze, nei due giorni seguenti al trattamento.

