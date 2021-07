NOVARA – Niente da fare per il Bc Saronno che ieri pomeriggio per il campionato di baseball serie C è stato di scena sul diamante di Novara contro i locali del Porta Mortara, formazione prima in classifica. I saronnesi hanno disputato un buon match ma alla fine ad imporsi sono stati i piemontesi, 9-2 il punteggio conclusivo. Per Saronno ad alternarsi sul monte di lancio Daniele Tarocco e Lorenzo Franci. Era la terza di ritorno della regular season.

Intanto nello staff tecnico del Saronno si è aggiunto Tanner Donnels, proveniente dal Texas e giocatore di singolo A nella franchigia dei Detroit Tigers. Per i prossimi mesi, infatti, Donnels abiterà nella zona – in vista della prossima stagione del baseball stelle e strisce – e quindi si è reso disponibile per collaborare alla crescita del club e dei giocatori saronnesi, che ha già avuto modo di incontrare in questi giorni sul campo di via Ungaretti. Classe 1993, è nativo di Houston nel Texas.

(foto: il Bc Saronno di scena sul diamante di Novara contro la capolista Porta Mortara, domenica pomeriggio)

26072021