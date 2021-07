CERIANO LAGHETTO – Atmosfere suggestive nel cuore di Ceriano Laghetto lo scorso fine settimana, con musica e cultura per un evento promosso dal Comune. Soddisfatta l’assessore municipale Nenna Imperato: “Siamo stati tutti conquistati dalla musica della Band The Ginori e poi dei Made in Italy , ad un certo punto è sembrato di stare al piano bar in riva al mare , con gli amici , rilassati e in vacanza. Questa l’atmosfera che si è respirata l’altra sera, al terzo appuntamento in piazzetta Lombardia a Ceriano Laghetto”.

Continua l’assessore: “Per la parte letteraria , presentazione del libro “ho adottato la felicità”, con cui la scrittrice Asha Fusi ha raccontato la sua esperienza . “Adottare un bambino è adottare una storia ” Queste parole pronunciate da Asha sono sembrate scolpite nella notte. L’adozione dalla parte dell’adottato, un punto di vista finora inascoltato”.

E’ dunque proseguota con successo l’iniziativa “Appuntamento in piazzetta”, organizzata dall’Amministrazione comunale per trascorrere piacevoli sabati sera in compagnia di buona musica e di un buon libro.

(foto: un momento di Piazzetta in festa a Ceriano Laghetto lo scorso fine settimana)

