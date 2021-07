SARONNO – Grande successo per “A classic horror story”, il film con gli effetti speciali realizzati dal saronnese Andrea Leanza e dal suo team: si è andati, senz’altro, oltre le più rosee previsioni considerato che il lungometraggio, trasmesso da Netflix, proprio su Netflix è stato il fim più visto non solo a livello italiano ed europeo ma addirittura il secondo film più visto a livello mondiale nella giornata del 16 luglio. Riscontri quindi davvero super per il film, senz’altro molto originale, del regista Roberto De Feo del quale lo stesso Leanza ha rilanciato sui social un commento entusiastico, “non ci credo neanche io ma A classic horror story il 16 luglio è stato il secondo film più visto al mondo su Netflix”.

A classic horror story è un film di Roberto De Feo e Paolo Strippoli con Matilda Lutz e Yulia Sobol. Omaggio al cinema dell’orrore di De Feo, è stato presentato fuori concorso al festival di Taormina 67.

Quest’anno Leanza ha vinto il David di Donatello.

(foto: Andrea Leanza al “lavoro”)

26072021