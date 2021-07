SARONNO – La pioggia, qualche tuono, qualche raffica di vento e gli allarmi che suonavano no stop a causa del black out. Sono i rumori dell’ultima notte della città degli amaretti e del suo comprensorio.

In diversi punti della città in cui, a partire dalle 22, quando il maltempo ha iniziato a farsi sentire con un violento temporale con tanta pioggia, si sono registrati diversi black out. Sbalzi di corrente elettrica di pochi minuti o della durata di un quarto d’ora. Comunque sufficiente a far saltare tutti gli elettrodomestici, la televisione, i condizionatori e ovviamente gli antifurti.

I problemi sono stati segnalati nella zona a ridosso della Cassina Ferrara da via Miola a via Don Volpi e via Stoppani. I saronnesi sono rimasti al buio e infatti sono state diverse le segnalazioni arrivate dalla città di Saronno al gestore del servizio di fornitura della corrente elettrica per chiedere di ripristinare il propria possibile.

