ORIGGIO – Ciclista investito da un’automobile in via per Cantalupo, alla periferia di Origgio: è successo oggi alle 13, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno con una loro pattuglia ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui equipaggio si è preso cura del 43enne che era in bici, e che ha riportato alcune contusioni. Per fortuna, niente di grave: è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella a Saronno per essere visitato e medicato, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

I militari dell’Arma hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo e risalire alle eventuali responsabilità. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso fra l’intersezione con viale Europa e quella con via Airoldi.

(foto archivio: precedente intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Cri saronnese per un incidente stradale avvenuto nella zona)

26072021