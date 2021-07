SARONNO – E’ in partenza domani 27 luglio l’appalto da 400.000 euro predisposto dall’Amministrazione comunale per la sistemazione degli asfalti in alcune strade della città.

Si comincerà dalla rotatoria tra via Milano e via Marconi, per poi proseguire con altri interventi importanti: da viale Lazzaroni alla rotatoria tra via via Varese e via Filzi, da viale Europa a via San Giuseppe e via Primo Maggio.

La posa del nuovo manto stradale sarà poi sempre seguita dalla sistemazione della segnaletica orizzontale. “Approfittiamo del periodo estivo, in cui il traffico locale diminuisce, per eseguire lavori che hanno un impatto sulla viabilità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ciceroni – Abbiamo inoltre programmato le aperture e chiusure dei cantieri in modo da contenere i disagi il più possibile e, per lo stesso motivo, abbiamo calendarizzato alcuni interventi in notturna”.