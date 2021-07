SARONNO – Un’ultima settimana prima delle vacanze di Radiorizzonti, ricchissima di rubriche interessanti ed ospiti, quella che aspetta i radioascoltatori saronnesi e non solo. Gli appuntamenti principali, li troviamo il mercoledì 28 luglio alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Lorenzo Braccesi, Accademico Grecista, autore di “Livia”, storia avvincente della consorte di Augusto. Ed a seguire, sempre lo stesso giorno, alle 11.29, con replica alle 21, è il turno di Gianni Branca, che ospita il professor Giuseppe Nigro per parlare della storia d’Italia. Dopodichè, dando uno sguardo anche agli altri giorni, venerdì 30 alle 10.29, con replica alle 19.13, sempre Iaia Barzani intervista: Grazia Varesani autrice del libro “Non ho molto tempo”, Annalisa Zanni, direttrice del museo “Poldi Pezzoli” di Milano, Michele Taddei, giornalista, autore del libro “Steppa Bianca” e la giornalista Daniela Pizzagalli, con i suoi consigli di libri da portare in vacanza. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti e per arrivare alle vacanze estive nel migliore dei modi, il consueto appuntamento del sabato, il 31 Luglio, alle 1.29, con replica alle 21, “Nel blu… emozioni estate”, programma musicale, condotto da Massimo Tallarini.

Martedì 27 luglio – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. Mercoledì 28 luglio – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce il programma “A spasso nel Tempo, un viaggio nei musei del Made in Italy”. A seguire alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Lorenzo Braccesi, Accademico Grecista, autore di “Livia”, storia avvincente della consorte di Augusto. E per finire la giornata alle 11.29, con replica alle 21, Gianni Branca, ospita il professor Giuseppe Nigro per parlare della storia d’Italia.

Venerdì 30 luglio – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Iaia Barzani intervista: Grazia Varesani autrice del libro “Non ho molto tempo”, Annalisa Zanni, direttrice del museo “Poldi Pezzoli” di Milano, Michele Taddei, giornalista, autore del libro “Steppa Bianca” e la giornalista Daniela Pizzagalli, con i suoi consigli di libri da portare in vacanza. E per finire la giornata alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da don Angelo Centemeri, ed a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea Mazzucchelli.

Sabato 31 luglio – Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu… emozioni estate”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Radiorizzonti augura agli ascoltatori Buone Vacanze

Come tutti gli anni Radiorizzonti per il mese di agosto non vi lascia soli e continua a tenere compagnia a tutti coloro che, per varie ragioni restano in città. A chi rimane Radiorizzonti propone per tutto il mese di agosto programmi vari di attualità, musica e informazione. Si ricorda l’appuntamento fisso alle ore 8.25 con la S. Messa feriale, alle ore 20.33 il S. Rosario e la S. Messa festiva alle ore 10.00 dalla Prepositurale.

Ricordiamo l’informazione: tutti i giorni notiziari Flash nazionali ogni ora con aggiornamenti in diretta e il collegamento con Radio in Blu, alle ore 9.06 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 e 18.03

Radiorizzonti torna con i suoi programmi in diretta lunedì 30 agosto

FOTO ARCHIVIO GIUSEPPE NIGRO