SARONNO – “Il Circolo di Saronno “Italo Balbo di Fratelli d’Italia ricorda Claudio Regalia, che ci ha inaspettatamente lasciato, persona unica, per la usa abnegazione, partecipazione e disponibilità”.

Sono le parole di Ernesto Credendino presidente di Fratelli d’Italia Saronno che ricorda lo storico militante che si è spento ieri.

“Persona unica che si è unita al partito sin dal suo nascere della sezione di Saronno allora una sparuto gruppo che cercava di avere una visibilità di un nascente partito Fratelli d’italia, che oggi ci premia per tutte le attività da allora svolte e soprattutto grazie alla nostra presidente Giorgia Meloni, che ci sta portando a una crescita esponenziale e forse inaspettata.

Claudio era la memoria storica della sezione in quanto sapeva dati, persone della storia politica saronnese ed era per me un punto fermo per avere quelle informazioni dirette senza doverle andare a ricercare ed era di una precisione insospettabile, era solitamente la persona che da Presidente del Circolo sentivo per ultimo nelle decisioni che dovevo prendere per la vita del Circolo per la sua moderazione e per il suo equilibrio, in tutti questi anni di militanza non l’ho mai sentito lamentarsi o parlare male di qualcuno, mai chiedermi incarichi e quando lo nominavo dovevo prima convincerlo.

Era sempre presente il primo che dava la sua disponibilità a qualsiasi attività che si organizzava era sempre attivo e disponibile a dare una mano anche nell’organizzazione, non si lamentava neppure quando erano sempre gli stessi presenti e non vi erano ricambi nelle manifestazioni e nei gazebi in piazza. Quante volte ci siamo trovati senza essere in quattro per il montaggio del gazebo e doverci arrangiare da soli.

Era una persona per bene, onesta, disponibile che davanti agli altri non metteva mai in evidenza o in primis i suoi problemi e i suoi interessi, era per la sezione un militante attivo, il militante perfetto, che non voleva mai apparire ma essere presente e lavorare ma mai per interessi personali o per farsi vedere.

Era un amico, ci conoscevamo ormai da oltre trentacinque anni e sapeva che da lui non volevo un signor si ma anche ricevere le giuste critiche anche con accese discussioni su linee politiche da seguire o su organizzazioni di eventi.

Ci mancherai e i gazebi in piazza non saranno più la stessa cosa senza la tua presenza senza il tuo essere garbato e gentile e soprattutto senza il tuo humor strettamente anglosassone.

Caro Claudio ti saluto ti salutiamo, anche se sono sicuro che tu dall’alto vorrai vegliare su di noi per spronarci a seguire la retta via e ad attivarci nelle cose così come facevi tu sempre presente, sempre in prima fila.