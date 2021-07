Calcio giovanile: Open day Asd Ceriano Laghetto, bilancio stra-positivo

CERIANO LAGHETTO – “Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei bambini a questi appuntamenti del sabato e ci auguriamo che queste adesioni si trasformino a settembre in iscrizioni per poter dar vita al settore giovanile dell’Asd Ceriano Laghetto 1973”. Lo dice il presidente della società calcistica, Alberto Basilico. Che prosegue: “Siamo intenzionati a far partire le categorie delle età che vanno dal 2011 al 2016 oltre che Allievi e Giovanissimi per iniziare a costruire il nostro vivaio”.

“Con il nuovo centro sportivo comunale e i nuovi campi a disposizione – aggiunge il consigliere comunale delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli – finalmente è possibile dare vita anche a Ceriano ad un progetto calcistico complessivo che va dai bambini più piccoli fino agli adulti della prima squadra, in un ambiente totalmente rinnovato e in grado di accogliere tutti. Ci auguriamo che questa opportunità venga colta da tante famiglie”.

(una simpatica foto sul rinnovato campo del centro sportivo di Ceriano Laghetto)

