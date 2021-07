SARONNO – Partono oggi i cantieri estivi per le asfaltature. Si comincerà da viale Lazzaroni, nel tratto che parte dal cavalcavia della ferrovia, compresa la rotatoria dell’autostrada, dove per qualche giorno la viabilità sarà quindi deviata parzialmente. In particolare, nelle ore notturne sarà necessario chiudere l’entrata autostradale (deviata su Origgio o Turate), mentre l’uscita a Saronno rimarrà possibile.

L’intervento fa parte del pacchetto di asfaltature realizzate dall’Amministrazione comunale con un investimento di 400 mila euro.

I lavori coinvolgeranno poi altre zone della città, dalla rotatoria tra via Milano e via Marconi, a via Varese e via Filzi, da viale Europa a via San Giuseppe e via Primo Maggio.

La posa del nuovo manto stradale sarà sempre seguita dalla sistemazione della segnaletica orizzontale.

I cantieri causeranno una viabilità provvisoria e deviazioni temporanee di traffico: per contenere i disagi l’Amministrazione ha preferito procedere in queste settimane di minor affluenza sulle strade e di lavorare, dove si potrà, anche nelle ore notturne.

(foto archivio)