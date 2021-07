CESANO MADERNO – Appuntamento nella serata di giovedì 29 luglio con il consiglio comunale, che si tiene dalle 20 all’aula magna della scuola media “Salvo d’Acquisto” di via Duca d’Aosta, con accesso limitato del pubblico, sulla base delle norme anti-covid mentre la registrazione della seduta verrà poi pubblicata sul sito comunale. Si discuterà anche della crisi della Gianetti Ruote di Saronno e Ceriano Laghetto.

Ben sedici i punti all’ordine del giorno, partendo da una interpellanza di Forza Italia sul “degrado della vegetazione” in piazza Formenti, e da un’altra interpellanza dei forzisti sulla piattaforma ecologica di via Massimo. Ancora, si parlerà della implementazione della illuminazione in piazza Facchetti e di iniziative in contrasto alla tossicodipendenza. Fra i punti anche un ordine del giorno del gruppo consigliare della Lega Nord sulla crisi aziendale della Gianetti ruote.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(foto archivio: recente manifestazione dei dipendenti della Gianetti)

