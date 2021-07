SARONNO – Oggi è Alfonso Indelicato, ex consigliere comunale, a rispondere alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte alle 5 domande

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2021 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Mi è piaciuto e mi piace il garbo personale del Sindaco Augusto Airoldi e il modo in cui Pierluigi Gilli governa il Consiglio, in modo insieme discorsivo e brillante. Sono contento che l’Amministrazione abbia ricordato, il 10 febbraio, la tragedia delle Foibe e dell’Esodo.

Le recenti prese di posizione pro DDL Zan, invece, sono preoccupanti in vista una deriva ideologica che potrebbe ulteriormente aggravarsi e ramificarsi. Già nei termini in cui l’Amministrazione si è posta, comunque, è stata realizzata una netta discontinuità nella storia cittadina, che passa da un diffuso sentimento cattolico a una vicenda radicale che, a quanto ne so, non le è mai appartenuta. Prevalendo le forze più oltranziste della maggioranza, la discontinuità storica può diventare frattura, anche perché la Chiesa locale tace sul punto, e chi tace …

L’Amministrazione e il consiglio comunale usciti dall’ultima tornata elettorale lavorano a pieno regime. In questi mesi non sono mancati gli scontri, le crisi e i colpi di scena. Quali sono state le sorprese, quali i punti di forza e quelli di debolezza?

Mi sembra di notare un certo impaccio da parte della maggior parte dei consiglieri nel chiarire le proprie posizioni e presentare le loro istanze. Il dibattito mi è parso piuttosto spento e monotono, se non addirittura balbettante in talune circostanze. Ciò può essere dovuto a problemi di rodaggio: in effetti l’avventura è solo agli inizi, e i valori verranno fuori col tempo. Sempre validi i collaudati Guaglianone, Licata, Casali. Piena di verve Marta Gilli: buon sangue non mente.

Le sfide di quest’inizio estate sono state l’ospedale, con la riforma sanitaria in corso, la sicurezza e la ripartenza post Covid… come si è mossa Saronno?

Posso dire anche per esperienza personale che il punto vaccini alla Pizzigoni ha funzionato. Per il resto la problematica è troppo complessa e troppi esprimono pareri più o meno circostanziati perché anch’io debba aggiungere la mia pietruzza.

Cosa inseriresti tra le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

La sicurezza e la capacità di attrarre, attraverso le manifestazioni, cittadini saronnesi e “foresti”. Non dico niente di nuovo, ma si tratta di due facce della stessa medaglia, perché la sicurezza ottenuta attraverso il controllo del territorio favorisce la partecipazione dei cittadini, e la partecipazione a sua volta è fattore di sicurezza, in quanto il malvivente agisce più facilmente in un’urbe desertificata. Naturalmente questa impostazione del problema risentirà delle misure anticovid, ma questa è una problematica che trascende le competenze e le forze di una singola città.

Recovery fund: l’Amministrazione è al lavoro per ottenere fondi per rilanciare la città: su cosa si dovrebbe investire nel lungo periodo?

La cura dei parchi e dei giardini, la valorizzazione dei monumenti e dei luoghi più suggestivi della città, la manutenzione degli arredi urbani, la cura architettonica degli edifici: una città bella rende più piacevole la vita di coloro che vi abitano. Al di là di questo, due proposte: 1) istituzione di un premio letterario che possa diventare noto e attraente anche al di fuori della città; 2) istituzione di un Ufficio per la “semplificazione burocratica” che sfrondi le incombenze di tale natura e aiuti allo stesso tempo i cittadini in difficoltà.

