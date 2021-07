LAZZATE – Hanno percorso più di 100 chilometri i palloncini dell’asilo di Breme, piccolo comune della provincia di Pavia, che sono approvati ieri in un giardino lazzatese. I palloncini, rosso, giallo, azzurro e verde, hanno portato dal centro estivo nel Pavese un messaggio di buone vacanze.

Per l’ultima settimana di attività una dozzina di bimbi con la maestra e la cuoca hanno affidato al vento un messaggio con un sole sorridente gli auguri di buone vacanze e le firme di tutti i piccoli partecipanti all’ultima parte del centro estivo. La nipote della proprietaria del giardino in cui sono atterrati i palloncini ha postato un messaggio sulla pagina Facebook “Sei di Lazzate se” ed l’ha condiviso anche con quella dell’asilo di Breme e con il gruppo Facebook cittadino. Tanti i messaggi di apprezzamento arrivati.

E non sono mancati quelli dall’istituto: “Siamo molto contenti! Grazie per aver condiviso con noi, l’arrivo dei nostri palloncini, e rinnoviamo l’augurio di buone vacanze. Grazie da parte nostra”.

(foto dalla pagina Facebook sei di Lazzate se…)