SARONNO – La notizia più letta ieri è stata sicuramente quella relativa ai blackout con cui ha dovuto fare i conti la città domenica sera

A far discutere però, in piazza e sui social, la notizia della discoteca abusiva allestita sabato sera in piazza dei Mercanti

Grande sconcerto per la scomparsa di Claudio Regalia, imprenditore in pensione e attivista di Fratelli d’Italia

Accusata di tentata rapina la ragazza che ha tentato di rubare 4 bottiglie di whiskey all’Esselunga di Solaro aggredendo anche una guardia giurata

L’assessore Novella Ciceroni ha reso nota il piano asfaltature estive

Uboldo, interrogazione sull’uso del deposito Fnm e sulle conseguenze sul fronte di inquinamento e rumore

E’ partita con le riflessioni Francesco Licata (capogruppo del Pd) l’iniziativa “Come va Saronno?”